立法院朝野近期為總預算案激烈攻防，國會改革法案遭判決部分違憲，針對近期政壇局勢變化，《鏡新聞》在11月6日公布最新民調，總統賴清德施政表現滿意度51%、不滿意度35.2%。對此，前立委林濁水17日就表示，「賴清德一開始40幾％的滿意度，過了一個月之後，都維持在50％以上，相當穩定，這關鍵在於一件可笑的惡夢結束，就是國會改革大打一通」，引發討論。

《鏡新聞》11月6日公布「2024年10月政經民調（第22波）」調查結果，賴清德總統施政滿意度：51.0％滿意、35.2％不滿意、13.8%未表態。與前次（10月9日）相比，滿意度下滑0.3個百分點、不滿意度上升0.8個百分點。

卓榮泰內閣整體施政滿意度調查：45.4％滿意，34.3％不滿意、20.3％未表態。與前次（10月9日）相比，滿意度上升1.4個百分點、不滿意度上升2.5個百分點。

林濁水17日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「首先賴清德一開始40幾％的滿意度，過了一個月之後，都維持在50％以上，相當穩定，但幅度很小，這是總統」，林濁水接著說，「而民進黨從6月以後，滿意度高於不滿意度，這關鍵在於一件可笑的惡夢結束，就是國會改革大打一通」。

林濁水點出，「在4月、5月時，民進黨的不滿意度是一路上升，立委滿意度一路下降，所以那個國會改革案，民進黨也付出代價，但國民黨不滿意也很高，而且比民進黨更慘，藍白兩黨都比民進黨慘」，林濁水最後也分析，「換句話說，國會改革一戰，藍白綠三黨巨傷，等到這件事結束之後，民進黨又上升了」。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年11月2日至11月4日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話560人、手機563人，共1,123份，在95％信心水準下抽樣誤差正負2.92。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/