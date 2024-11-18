中華隊17日以11比3擊敗澳洲隊，加上日本隊「助攻」，台日雙雙取得世界12強棒球賽B組前2名前進4強門票，賽後中華隊休息室歡聲雷動，大家喊著「東京、東京」，敲出中華隊4棒首安的曾頌恩也很開心，「在不被看好的情況下晉四強，可以去東京了。」

前3場預賽打完中華隊拿下2勝1敗戰績，每天都有人輪流跳出建功，唯獨第4棒「靜悄悄」、一安難求，今天曾頌恩重回第4棒，前2席靠著選球上壘，4局上在2出局後擊出深遠二壘安打，一棒打回2分，中斷中華隊4棒連續14打席、10打數無安打低潮，也助隊擴大領先。

曾頌恩表示，沒特別去想第4棒無安打，前2次打擊是根據情蒐給資料，知道澳洲投手控球不太好，不急躁、耐心選球得到上壘機會，「不管是誰打這個位置，就是盡自己能力把工作做好，前面只是結果不好而已，今天是過程很好、結果也很好。」

敲安建功後，站上二壘壘包時曾頌恩十分激動，「所有球迷都幫我們加油，我也想告訴全台灣球迷，我們是做得到的，有沒有飛出去不重要，把分數打回來更重要。」今天雖然沒有開轟演出，但他認為，大家只要把自己工作做好，球隊自然有好的結果。

有趣的是，今天天母比賽結果也會牽動到中華隊晉級態勢，因此在換局的時候，台北大巨蛋大螢幕也播放日本與古巴之戰的轉播，全場球迷高喊「三振」、幫日本隊加油，曾頌恩說：「那時候我在情蒐室準備，學應援團一起喊三振，情蒐室的人也一起喊，很感謝日本隊守起來。」

從公佈28人名單後，外界並不看好中華隊在這次12強能夠闖進複賽，沒想到開打後連過韓國、多明尼加，今天再贏澳洲，加上日本「助攻」確定能夠前往東京、改寫隊史最佳成績。曾頌恩說：「因為不被看好所以不用顧慮太多，上了場就是全力去拚，因為總教練都給我們正能量，告訴我們這是屬於我們的故事，要創造屬於自己的故事。」