「時尚教主」藍心湄和「最美麗的歐巴桑」陳美鳳是演藝圈多年好閨密，11月16日是藍心湄59歲生日，兩人一起到義大利羅馬旅遊慶祝，陳美鳳曬出多張生日趴合照，其中，用好幾捆千元大鈔做成的生日蛋糕超吸睛，另外，還有圈內好友鼓勵陳美鳳發展戀情，對此陳美鳳也大方回應。

兩位演藝圈大姊大相約羅馬之旅，17日陳美鳳在臉書曬出和好友們一起替藍心湄慶生的照片，一群人在奢華餐廳內享用美食，藍心湄則穿著簡單白T搭配珍珠項鍊坐在C位，另一張照片則是藍心湄舉著用千元大鈔做成的生日蛋糕，露出開心的表情。陳美鳳寫下祝福「天蠍座生日快樂～我的白松露，鳳鳳粉愛松露與生俱來天然的香氣，曾經努力過才能迎來簡單的幸福，在羅馬的生日趴～珍惜」。

陳美鳳、藍心湄一起到羅馬旅遊 。（圖／翻攝自陳美鳳 臉書）

柴智屏喊話陳美鳳不要放過異國豔遇。（圖／翻攝自陳美鳳 臉書）

貼文一出，湧入大批粉絲紛紛送上祝福，女星向娃也留言：「生日快樂，大家度假愉快」，偶像劇教母柴智屏則留言：「心湄生日快樂，小鳳鳳如果在羅馬碰到帥男、肌肉男，不要放過他」，陳美鳳大方回應：「真的超多帥男、肌肉男，但他們不一定喜歡女的」。

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