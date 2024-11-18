中華隊16日在世界12強棒球賽以1比3不敵日本，總教練曾豪駒和球員賽後都表示輸得不甘心，留下希望再次對決的伏筆，這個願望隨著中華隊晉級複賽而獲得實現。曾總說：「想要跟他們（日本）再一場對決，打出一場精彩的比賽。」

曾豪駒賽後記者會先感謝球迷不論場內外的支持，「作為我們最強的後盾，給對手震撼力與壓迫感。今天我們投打都做得非常好，賽前教練的設定都有發揮得不錯，攻擊串連方面，傑楷的串連，阿立的猛打賞。能跟這批球員一起經歷這個賽事，雖然辛苦，但進入下一個階段，是非常幸福的。」

中華隊這次徵召並不順利，曾豪駒坦言組隊過程中有很多雜音，因此確定晉級時非常開心，「也很感謝球員和教練，相信自己辦得到，我們克服這些聲音做到了，身為總教練的我非常榮幸能帶領他們，是他們帶領我去東京。」

中華隊這次投手群表現非常出色，預賽4戰總共只丟10分，曾豪駒則歸功投手教練林岳平跟王建民隊投手的掌握，讓每一個人上場都能穩定的貢獻他們的戰力，「也謝謝球員們相信自己，我們是有能力的，彼此相信之後，全力的在場上展現自己，是我們最想看到的。」