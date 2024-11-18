113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，17日衛冕軍世新大學以75比63擊敗台北大學，團隊開季3連勝、跨3季28連勝。

過去幾年世新女籃人才濟濟，一線本土、外帶強力外援，包括前菲律賓國家隊超級中鋒潔丹尼兒、上季冠軍賽MVP吉芙，壓縮本土中鋒、大前鋒如游沁樺、蔡佑蓮的揮灑空間，後場焦點則在111學年度大一菜鳥冠軍賽MVP宋瑞蓁乃至其他學姊，也讓一些學妹苦無機會，不過隨著世新女籃UBA女一級5連霸後，本季重新洗牌，一半舊將及7名大一菜鳥，隨主帥何正峰集體南下中信學院，世新原本的陣容一分為二，「新世新女籃」於焉誕生，游沁樺、蔡佑蓮、邱詠鈴、林紫彤等人「重生」，且找回自我。

107學年度大倫國中在JHBL首度封后的「大小配」游沁樺、邱詠鈴，亞軍民族實中的學姊學妹檔林紫彤、蔡佑蓮，彷彿回到國中聯賽，同為大三的「大小配」，17日同場寫下個人UBA三年來的得分新高，182公分的游沁樺三分球3投中2飆20分、16籃板，連兩場「雙十」，外帶助攻、抄截、阻攻各2，一貫的全方位身手，158公分控衛、也是昔日國中最佳拍檔邱詠鈴，三分球2中2拿17分外帶助攻、抄截各2，連兩場得分上雙，3年來頭一遭。

游沁樺說：「這3場球很高興又跟邱詠鈴連線，重新找回我倆昔日在大倫國中並肩作戰的感覺，打起來也更有信心，尤其看到邱詠鈴這兩天的自信及表現，很替她高興，也自我鞭策要更加努力。」

民族的學姊學妹檔，大四後衛林紫彤三分球3投中2拿10分3助攻，開季3戰2度得分上雙，大三中鋒蔡佑蓮16分、11籃板外帶3助攻，開季3戰第2度「雙十」，更是3年來迄今僅有的2次。

林紫彤表示，已在一、二號位子間找到平衡點，不再像過去3年始終無法定位，蔡佑蓮則高興自己擺脫過去兩年的有形、無形束縛，特別是不僅先發，上場時間比過去多兩倍。