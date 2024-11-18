不論等待時間是長是短，中華隊的郭俊麟、潘傑楷17日在12強對澳洲都彌補了遺憾，郭俊麟先發3.2局僅失1分，賽後滿意能討回2017年經典賽「投很爛」的結果，達成把學弟帶到東京的目標。前一晚對日本失誤丟分的潘傑楷，1局上就用安打助中華隊先馳得點，讓球迷戲稱要跟他「道歉」。

「昨天的瑕疵我以為會被公審，但看到有些球迷不斷給我努力，讓我在場上更自信，才可以有這樣的表現。」潘傑楷在賽後記者會表示，「就是教練團給我信心，讓我在球場上更自在、更相信自己。」

郭俊麟17日對澳洲先發主投3.2局失1分，飆出5次三振。（劉宗龍攝）

郭俊麟僅失1分還飆出5K，讓中華隊吃下定心丸，賽後他說自己打第1屆12強已是9年前，當時比較年輕什麼都不會畏懼，「今年就先發已經是最老的，盡量沈穩帶領這些學弟。」

遞補進入中華隊，郭俊麟表示接獲總教練曾豪駒詢問時馬上答應，「因為2017年經典賽投很爛，這次想要帶學弟晉級去東京。我也蠻久沒有進中華隊，第一次跟家正（捕手林家正）配，相信他帶領的模式，他一直喊暫停上來給我正面的鼓勵，盡我最大努力去丟。」