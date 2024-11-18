中華隊17日以11比3擊敗澳洲隊，加上日本隊「助攻」，台日雙雙取得前進東京的門票，而中繼2局無失分的張奕拿下生涯在世界12強棒球賽第4勝，獨居賽會勝投王，且他2次為台灣出戰12強都能打進複賽，他謙虛的說：「是大家的功勞。」

2019年12強，張奕在預賽、複賽各拿下1勝，中華隊也寫下隊史最佳的第5名，這次他再度披上國家隊戰袍，預賽首戰對韓國時，接替先發投手林昱珉投球，中繼登板0.2局無失分拿下勝投，也是12強生涯第3勝。

今天張奕在5局下上場，中繼2局無失分，投出3次三振、僅被敲1支安打，拿下勝投，生涯12強4勝也獨居賽會勝投王，「感謝總教練跟投手教練派我上場，自己就是做好該做的事，為中華隊貢獻。」

連2屆為台灣出戰12強都能幫助球隊打進複賽，張奕謙虛的說都是大家的功勞，他自己也很期待回到日本比賽，「但明天還有比賽，希望之後的比賽還能維持這樣的氣氛，一路打到冠軍。」

在不被看好的情況下中華隊成功前進東京，張奕透露，球隊的氣氛一直都很好，始終維持在高張力狀態，他笑說現在自己也還很興奮，但明天還有比賽，「回去要好好休息。」

而今天比賽後段也有插曲，因為在天母的日本隊與古巴隊之戰牽動晉級態勢，因此趁著換局空檔時，台北大巨蛋的大螢幕上也播放日古戰的轉播，不過當時張奕在裡面做治療，一開始聽到外面大喊「三振」還以為是在幫中華隊投手加油，「後來才知道是在幫日本。」