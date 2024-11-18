113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，近4季以第四作收佛光大學、上季首晉6強的美和科大，17日各再下一城，佛光73比53贏台北商大，第一階段完美3連勝，含近3季預賽首勝宿敵北市大；美和則84比72擊敗台北護大，2勝1敗作收。

佛光大五主控李宜樺此役另送出4助攻，本季第11次，迄今個人打了5季UBA傳出302次助攻，為UBA女一級史上第3人、佛光隊史第2人，排在文化大學劉倩伶6季98場457次助攻，佛光梁瑜玲6季95場320次助攻之後。

值得一提的是，佛光大學自家普門國中部畢業的大二替補後衛王筱慶，上季大一唸台體大整季只打5分鐘，本季平轉至佛光大二讀起，17日從板凳出發上場31分鐘，三分球4投中2拿8分、5抄截及4助攻、4籃板，她說，很高興教練給她這麼多上場時間，但這只是開始，未來還有很多待努力的空間。

佛光大學教練楊淑淨說，主力射手連文鈴掛傷號，本階段3連勝算OK，但板凳深度仍不太夠，替補群得再加油。