中華隊17日以11比3擊敗澳洲隊，吉力吉撈・鞏冠9局代打敲出3分炮，打到球的那一刻他就知道球會過牆，拿著球棒目送小白球飛出去。雖然至今都沒有先發，但他不覺得悶，「我始終很正面，相信自己做得到。」

吉力吉撈預賽前2戰都沒有出賽，昨天對日本之戰上場代打敲出滾地球出局後退場休息，今天則是在9局上2人在壘時代打，在滿球數時敲出左外野3分炮，幫助球隊擴大領先。

打到球的那一刻，吉力吉撈就知道會是全壘打，拿著球棒目送小白球飛出去，「我就是享受那一刻，也是感謝隊友，在2出局時前面有人上壘，我才有機會打3分全壘打。」

吉力吉撈分享，當時站上打擊區時就是專注在那一顆球上，「內心滿安靜的，告訴自己就是一顆球的機會，鎖定後就全力揮棒。」雖然沒有先發，但他每天仍做好準備，教練團也從旁給予協助，並給他很多心理建設，「他們告訴我要準備好，適時一擊時要發揮出來。」

中華隊預賽至今打了4場比賽，場場都有開轟演出，包含戴培峰與吉力吉撈2位捕手，吉力吉撈說：「我們的打擊不像以前，大家都知道該怎麼做，就算追求強力棒球但也有細節的部分，巧打、什麼都可以，這是我們進步的地方，繼續加油。」

在外界一片不看好的聲浪下，中華隊打出感動的比賽，並成功取得前進東京的門票，闖進4強也締造隊史新猷，吉力吉撈說：「其實每一次都沒有被看好，這個大家都知道，但大家都全力以赴。我們沒有要證明給誰看 ，只是相信自己而已。」