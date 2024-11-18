「2024新竹城市馬拉松」昨日熱情開跑，吸引國內外約12000名跑者共襄盛舉。其中，參加「4K休閒組」民眾跑進空軍新竹基地，透過現場陳展的幻象2000戰機、Striker 3000型消防車等裝備，不僅加深對國防的認識，現場人才招募攤位也吸引不少民眾駐足詢問，深化全民國防理念。
「2024新竹城市馬拉松」昨日在新竹市區熱鬧展開，賽事區分全程馬拉松組、半程馬拉松組、10K健康樂跑組及4K休閒組。其中，主辦單位也安排參與4K休閒組的民眾跑進空軍新竹基地，達到深化全民國防目的。
在4K休閒組賽事，跑者於7時開跑，沿著指定路線，通過空軍新竹基地營門，抵達圓環折返點後，映入眼簾的是幻象2000戰機、Striker 3000型消防車，吸引不少民眾爭相與裝備合影，留下難得畫面，甚至有軍事迷特別報名賽事，只為一睹幻象戰機英姿。
此外，全程、半程馬拉松組及健康樂跑組分別於6時、6時10分及6時30分準時鳴槍起跑，不少國內外好手卯足全力，奔馳於賽道上，爭取個人最佳成績，途中更可看見民眾熱情為跑者加油，氣氛相當熱鬧。
參與「4K休閒組」的民眾陳韋宏表示，能近距離觀賞幻象2000戰機英姿，內心充滿激動，他也藉此向捍衛領空的空軍官兵表達感謝，並指出，路跑活動難得與軍事元素結合，除讓民眾能進入營區，也能扎根青年學子從軍理想，真正落實全民國防教育。
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