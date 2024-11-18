位在左營軍港的陸軍4支部補給油料庫左營油料分庫，平時配合海軍單位完成各項油料輸補任務，維持艦艇作戰能量；年度亦針對海用油料輸補、油管緊急搶修等項目進行訓練，並於年度基地鑑測取得績優，因而榮獲今年國軍模範團體殊榮，實至名歸。

陸軍4支部左營油料分庫，平日除負責油料接收、儲存、化驗及撥發等任務外，並依照碼頭作業、流量計及泵機操作等項次分組，針對海軍單位實施加油輸補，維持艦艇作戰能量，是作戰區重要後勤部隊之一。

分庫長鄧中校表示，海軍艦艇的加油作業時間長、流程緊湊，特別是返港後的任務常在深夜執行，但她強調：「海軍守護我們，我們也必須第一時間提供支援，才能完成作戰任務。」她時常鼓勵官兵了解任務的重要性，進而提升士氣與效率。

鄧中校指出，透過日常訓練累積默契，讓單位不斷提升專業能力。她以今年基地鑑測為例，模擬戰時油料管線遭敵攻擊，工修組迅速焊補完成止漏，展現臨戰應變能力；能獲國軍模範團體殊榮，她歸功於全體官兵共同努力的成果，並強調會持續努力，帶領團隊再創新猷。