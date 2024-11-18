美國國防部長奧斯丁、日本防衛大臣中谷元與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯，17日在澳洲北領地首府達爾文舉行3邊防長會談，同意建立「美日澳防衛協商」框架，加強各項國防合作；另外，日本自衛隊也將在澳洲例行性部署水陸機動團，提升與美澳部隊安全合作。

根據美國防部新聞稿指出，這是第14次美日澳防長會談，3國重申團結以提升印太和平穩定與繁榮的立場，並在深化合作同時，擴大與太平洋島國等區域國家的合作；並對任何在南海與東海等區域破壞穩定的行徑，表示嚴重關切，也重申臺海和平穩定的重要性。

美日澳防長並宣布成立「美日澳防衛協商」（Trilateral Defense Consultations）框架，提升在區域安全事務的交流，與共同協商聯合演習與相關行動，藉此促進美軍、日本自衛隊與澳洲國防軍在和平時期與緊急狀況下的作業互通性。3人還同意攜手建構先進能力，包含網路、防空與飛彈防禦等，加強對區域潛在威脅的嚇阻；聲明也對日本參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱計畫的進展，表示歡迎。

值得一提的是，馬勒斯宣布，日本自衛隊將定期派遣水陸機動團，部署澳洲北部，與澳軍及美國陸戰隊一起展開訓練。美國陸戰隊目前定期派遣約2000人的「達爾文陸戰隊輪換兵力」（MRF-D）赴澳洲，今年任務從4月持續到10月，與澳軍及區域盟邦夥伴進行一系列聯合演習與訓練。