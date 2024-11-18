根據一項調查發現，俄羅斯為了擴大對烏克蘭的打擊，在俄國中部的秘密工廠製造大量誘餌無人機，以及部分配備熱壓彈頭（thermobaric warhead）的高殺傷力無人機，並藉由混淆烏軍防禦系統，消耗其防空能力。

衝擊波威力遠大於傳統炸彈

《印度人報》（The Hindu）16日引述一項調查指出，俄國在阿拉布加（Alabuga）經濟特區的軍火工廠，正在大量製造以碎布等物質裝填、經常作為誘餌的非武裝「見證者」系列無人機，但同時也生產配備熱壓彈頭的同款無人機。由於熱壓彈頭爆炸時會燃燒周圍空氣，並產生致命衝擊波，威力遠較傳統炸彈大，燃燒時間也更長，殺傷力強大。

報導指出，俄軍為了擴大對烏克蘭的打擊，經常同時發射誘餌與熱壓彈頭無人機，企圖混淆烏克蘭防禦系統與空防資源，迫使烏軍必須在極短時間內，決定如何利用有限的資源，確保民眾與關鍵基礎設施安全。若熱壓彈頭無人機落入人口密集區域，將造成巨大生命財產損害。

在烏俄戰爭邁入1000天之際，雙方都面臨裝備與人員短缺問題，俄國藉由誘餌與高殺傷力無人機，維持對烏國打擊能力。此外，目前北韓也成為俄國重要軍事援助來源，《南華早報》17日還引述消息人士指出，歐洲聯盟握有決定性證據，顯示中國大陸西部新疆地區正為俄軍生產武裝無人機，且不排除對北京當局祭出制裁。