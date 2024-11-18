113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，上季一、二級兩支冠軍隊世新、中信，在世新女籃教頭何正峰帶球員南下合壁中信學院，成為本季UBA公開女一級勁旅，5先發有4人得分上雙，得以克服一度落後8分的困難，最終82比70擊退文化大學，113學年新賽季第一階段預賽2勝1敗。

帶世新舊12球員一起南下轉至中信、繼續總教練兵符的中信教頭何正峰低調及平常心表示，3戰拿2勝跟預期差不多，球隊仍在磨合，打完長耀盃、跟WSBL台元女籃練習賽，攻守仍未完全到位，因而開季戰小輸台灣師大6分、17日後來居上贏文化，是可以接受的成績單。

此役另一焦點是，HBL高中聯賽參與淡商3連霸，畢業後111學年度UBA大一菜鳥效力文化，上季轉學到世新，本季再南下中信的186公分大三中鋒趙云楓，此役面對前東家一票昔日淡商、文化隊友，雙方攻防沒在手軟，趙云楓幾次被包夾，頭、臉都中招。

打得備極辛苦的趙云楓，先發34分鐘得15分、18籃板，其中7個進攻籃板，她說：「如果雙方都晉6強複賽，屆時還會再相遇，強度、難度、碰撞、對抗只會更多，但我有心理準備。」