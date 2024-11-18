113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，上季第2台灣師大84比33輕取上季第7台灣科大、快意3連勝，與衛冕軍世新、上季第4佛光並轡領先，近4季獲得第5的北市大學則58比50小贏地主台灣體大，本階段2勝1敗作收，台科、台體則都吞3連敗。

台師大第1節28比11攻勢奠定勝基，後3節防守加壓，各只讓台科個位數進帳6、9、7分個位數分數，全場只拿33分，創開季單場最低，台師大則12名球員上場11人得分，大三前鋒高曾敏華替補出賽18分鐘，以六成命中率攻下個人3年來新高的15分，也是首度得分上雙，外帶2抄截且零失誤，為生涯代表作。

出身金甌女中的高曾敏華說，過去上場時間沒很多而較少有表現，此役雖繼續以板凳角色出發但沒有壓力，且近況不錯，就勇於出手，準頭也還行。

畢業自北一女的大二後衛謝蕎亦說，高曾敏華本來就很準，只是沒太多揮灑空間，如今自我證明。