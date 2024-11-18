大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

受東北季風和颱風外圍雲系影響，今（18）日北部及東半部地區有短暫雨氣象署今晨針對北北基宜發布豪、大雨特報，也對12縣市發布「陸上強風特報」。溫度方面，今日北部及宜花濕涼溫度約20至24度，其他地區高溫約26至28度，夜晚低溫21至23度。

東北季風影響，今日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨或豪雨，新北(汐止)、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

►豪雨特報

基隆市、台北市、新北市

►大雨特報

宜蘭縣

►陸上強風特報

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

萬宜颱風有可能會登台嗎？中央氣象署預報員表示「對臺灣無直接影響」，但外圍環流會間接讓台灣今（18日）、明（19日）東半部迎風面有雨，週三才有機會迎來好天氣，此外，週一起至週六受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部低溫下探到18度。

紫外線方面，今日台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，今日東北季風及颱風外圍雲系影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及台東沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣象署說明，周二水氣北移、東北季風持續影響，迎風面地區降雨持續明顯，基隆北海岸及東北部、大台北山區有局部大雨，其他地區亦有局部短暫雨；北部及東北部整天18至24度，花東21至26度，中南部20至28度。

周三至下周日（20日至24日）萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其中周三、周四（20日、21日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，周五（22日）基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢。