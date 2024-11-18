世界12強棒球賽B組預賽，昨日「台日大戰」，最終中華隊以1：3惜敗日本，目前仍以2勝1敗排小組第二。有趣的是，中華隊吉力吉撈·鞏冠在第6局代打上場時，日本轉播單位上顯示他的日文片假名，引起了日本球迷的困惑。

據《日刊體育》報導，第6局下中華隊2出局攻占一、二壘，吉力吉撈·鞏冠上場打擊時，日本轉播單位給出的片假名讀音是「キチリキキチロウ‧キョウカン」、或以英文「Giljegiljaw Kungkuan」來介紹，但不管是哪個譯名都很難唸，考倒了日本主播和播報員。

吉力吉撈·鞏冠的譯名對日本人來說，聽起來是很複雜的名字，像是繞口令一樣，引起日本網友議論，「如果我的名字叫這樣的話很酷」、「這名字聽起來好強」、「感覺像是知名漫畫《北斗神拳》的角色。」

30歲吉力吉撈·鞏冠原名「朱立人」，他於2019年旅美時期改回排灣族名吉力吉撈·鞏冠，當時想拚上大聯盟為家族爭光，羅馬拼音為「Giljegiljaw」。2021年他加入中華職棒味全龍隊，並於2022年和2023年連續兩年獲得中職全壘打冠軍。

吉力吉撈·鞏冠效力中職味全龍隊。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導