美國大選告一段落！強人川普將再次入主白宮。一名不願透露姓名的美國官員向法新社證實，美國總統拜登已批准烏克蘭使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯境內的軍事目標。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》援引不具名消息人士的說法報導，這是針對北韓派遣部隊協助俄羅斯作戰所做出的重大政策調整，而烏克蘭已提出這項請求許久。

該名美國官員證實了上述報導的準確性！知情人士告訴《路透社》，烏克蘭對俄羅斯的首批深度打擊很可能使用ATACMS火箭彈，這種火箭彈射程可達190英里（306公里）。

美國官員透露，近日行動旨在遏阻北韓繼續向俄羅斯派遣軍隊。烏克蘭軍隊預計將優先攻擊北韓士兵駐紮的俄羅斯邊境地區庫爾斯克，並可能隨後擴大攻擊範圍。

川普當選後，烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，川普明年1月上任後，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將會「提早結束」。

對於拜登允許烏克蘭遠程打擊俄羅斯境內目標是否會改變對烏克蘭戰爭的整體軌跡，目前尚不清楚川普上任後是否會扭轉拜登決定。然川普在競選期間誓言要迅速結束戰爭，但沒有解釋如何結束。