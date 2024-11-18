陳天仁去年（2023年）宣布結束與周孝安離婚，之後交往小6歲的饒舌歌手Spark皇毅，她被爆出劈腿醜聞，爭議不斷。日前有讀者在台北市信義區巧遇陳天仁，揮別這些紛紛擾擾，身邊也有好朋友相陪。
11月4日下午，讀者在信義區巧遇陳天仁，一頭金髮的她，在人群中頗有辨識度，身旁不見女兒「小胡椒」，倒是有位男性友人相伴。她手上拿著拉麵名店的冰淇淋，看起來應該是剛用餐完畢，男性友人拿出手機，似乎是在尋覓下個去處，陳天仁也湊上去看。而該男並非先前傳出的刺青師新歡，應該只是好朋友。
陳天仁結束跟周孝安2年短命婚後桃花不斷，跟小6歲的饒舌歌手皇毅也分得難看，起因她上節目說前任「有錢但長相普通」，對方爸媽無法接受她是離婚單親媽，還質疑她看上他家財產等種種委屈；皇毅忍無可忍，怒斥她抹黑造謠，更揭露她劈腿刺青師。
後來她昔日閨密邱偲琹選擇挺皇毅，姊妹情決裂外，邱偲琹更三度發文酸她，「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」
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