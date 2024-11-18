羽球國手李洋與王齊麟組成的「麟洋配」，在今年巴黎奧運男子雙打賽一路過關斬將，繼東京奧運後連莊拿下金牌，成為首組成功衛冕奧運金牌的羽球男雙組合，這也是李洋的奧運最後一舞，他在今年正式退役，投入教職工作。雖然已經不是選手身分，但李洋的人氣依舊超高，時報周刊CTWANT就直擊他被粉絲包圍，可見奧運金牌的魅力有多大。

11月8日晚間9點左右，結束演講活動的李洋走出活動會場所在的大樓，被數十名男女、大小熱情粉絲包圍合影，眼見接送的車輛已經在外等候，李洋雙手合十向粉絲們打招呼，眾人也不為難李洋，各自抓緊機會拍照。隨後李洋與助理一同乘車離開，助理途中先行下車，李洋則繼續乘車返回位於新北市的住處。

眾多粉絲熱情包圍李洋。（圖／本刊攝影組）

李洋親切與粉絲們合照。（圖／本刊攝影組）

告別粉絲後，李洋坐車返回新北市住處。（圖／本刊攝影組）

今年的台北羽球公開賽決賽落幕後，直接就在小巨蛋為李洋舉辦正式引退儀式，更播放了李洋以往在國際賽的重要時刻，以及國外好手們的祝福影片，李洋看了之後忍不住淚崩，表示看到影片後，才意識到自己真的不會再回到球場了，並說：「我希望以後外界想到我，就能想到台灣的男雙也是很強。」

在巴黎奧運連莊拿下金牌後，李洋宣布退役。（圖／翻攝自李洋IG）

引退後李洋會到國立體育大學擔任副教授，培育新血外也協助國內羽球運動發展，而王齊麟受訪時被問到有沒有想過李洋當老師的樣子？他笑回：「我如果是學生會很想修！」也說李洋應該會是個很嚴謹、很棒的教授，給予老搭檔滿滿的祝福。

退役後李洋投入教職，搭擋王齊麟給予滿滿的祝福。（圖／翻攝自李洋IG）

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