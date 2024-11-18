勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署近日發生職員輕生悲劇，矛頭都指向分署長謝宜容職場霸凌。據了解，謝宜容背景雄厚，夫家與綠營大佬有關，黨內對其人脈關係都三緘其口，而她被陳菊一系的前勞動部長許銘春一手拔擢，又是勞發署長蔡孟良愛將，她也因而有恃無恐，職員指控她在分署內將自己「當皇帝」，將同仁逼上絕路。

據了解，謝宜容是台北大學社會工作學系碩士，進入公職體系後向上打點得當而一路開掛，先後擔任行政勞工委員會勞資關係處編審、勞動部勞動條件及就業平等司專員、勞動部勞動力發展署綜合規劃組科長等要職，後又晉升專門委員。

而謝宜容的官場之路順利地有如「直升機往上飛」，更因曾在許銘春辦公室服務而受大力拔擢，更是勞發署長蔡孟良愛將，在2人的大力保薦下，她直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長，北基宜花金馬分署噩夢卻就此到來。

謝宜容（左）不只被員工相繼爆料職場霸凌，還遭指私用公款宴客、裝軌道燈大量種植栽。（圖／民眾提供）

分署職員透露，謝宜容表面上體恤員工、重視同仁，實則是「把自己當皇帝」，在分署內對同仁動輒飆罵羞辱，也導致北分署2年內的離退人員高達81人，包括9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在其任職期間共計17位主管職離開單位。

謝宜容更把「國庫當私庫」，離職員工爆料，指她利用公務預算，以一桌3萬的價格私下宴請友人，更利用公費於辦公室內安裝軌道燈，只為了讓她心愛的植物能得到24小時照料，也導致北分署2023年電費飆增，較往年相比多出3萬多度，怎料她卻要求各單位檢討，絲毫不曾反省自己。

新北市議員李宇翔透露，謝宜容為了討好長官，每年花費百萬用於送禮，禮盒還要求客製化，而自2023年8月起，因個人私交、喜好，委任一名講師作為多元方案顧問，不只讓他開辦多個課程，甚至連上述禮盒設計、辦公大樓美化、機關意象宣傳都委由他來執行，其中更有些是還未發包的案子。

李宇翔痛批，謝宜容等行為涉嫌刑法131條圖利罪「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。」直言雖然同黨派，但不適任的官員就該立即拔官送辦。

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