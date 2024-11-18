台灣多個財經網紅臉書粉專，突同時在15日被臉書下架，致使網友無法搜尋到粉專。數位發展部15日接到民眾陳情後，與臉書協調處理，相關粉專已經陸續恢復正常。85歲的前立委沈富雄談到這議題時竟透露，他已經在網路上死掉5次了。

主持人錢怡君17日在政論節目《TVBS戰情室》中提及，台灣的詐騙很嚴重，有一些詐騙的廣告是經由一些名人散發出去的；例如沈富雄很有名，有人就會盜用他的粉專說，去投資買這個。

沈富雄有感而發透露，一天到晚說他死掉，他已經在網路上死掉5次了。昨天在捷運上還有一個老婦人，很客氣的對他說，「你有好一點嗎」。沈富雄認為，什麼叫「你有好一點」，也就是，你不是很相信，但還是相信了。

根據《事實查核報告》查證，沈富雄死訊影片今年4月即出現，10月又重新大量流傳。但是近期沈富雄仍持續在媒體評論時事，其助理也表示，沈富雄健康狀況良好，可知網傳死訊為錯誤訊息。