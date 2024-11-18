男子阿國指控父親阿華（均化名），當年婚後好逸惡勞，不負擔家計還外遇不斷，家庭經濟均由母親獨自承擔，父親竟還經常對母親家暴，直到母親因不堪忍受同居之虐待，訴請離婚獲准，並由母親單獨行使親權。不滿父親未曾探視、關心，也未負擔扶養費，完全未盡人父之責，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國經合法通知未到庭，也未提出任何書狀表示意見。法官考量，阿華現年67歲，已逾法定強制退休年齡，在2021、2022年申報所得分別為28萬8600元、3萬元，名下無任何財產，也未領取任何補助或津貼。

法官認，阿華居住地每人每月最低生活費為1萬4419元，足認阿華現屬不能維持生活之人，自有受扶養之必要，而阿華的兒子阿國已經成年，為法定扶養義務人，自應按受扶養權利者之需要，依其經濟能力負扶養義務。

阿華的前妻到庭證稱，她與阿華在1994年判決離婚，阿華自從結婚開始就從未提供家用，也沒有幫忙家務或照顧兒子，而且兒子從出生開始，都全都由她獨力扶養長大。

法官審酌，阿華自兒子阿國出生起，就已未盡扶養義務，有違身為人父應盡之責任，導致阿國成長過程中，因未曾蒙受父愛照拂，導致彼此的親子之情淡薄，情節實屬重大。日前依法宣判，阿國依法請求免除對父親阿華之扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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