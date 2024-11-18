隨著消費市場變化，不少經典零食因銷量不佳悄然退場，成為粉絲心中難忘的回憶，近期就有一款零食回歸掀起大批網友討論，更有人直言「最後一次看到沒有掃貨成為大遺憾，現在看到都直接10包買起來」，許多人也紛紛曬出在通路購買結帳的畫面。

湖池屋「酸叭姆久」梅子口味洋芋商品近期在零售通路回歸。（翻攝自湖池屋官網）

近期有一票網友在Threads上發文表示，前兩、三年台灣突然沒有賣，結果最近逛全聯突然發現梅子餅乾「酸叭姆久」回歸，「雖然不是洋芋片，是一條條薯條那種，但還是好喜歡！」也有人見狀立刻說，「我有找到洋芋片版本，家樂福就有了。」據悉，超商在今年中時也有上架這款餅乾，當時Dcard一票人都瘋狂說「終於不用再去日本囤貨」、「當時不見的時候還害我難過了好一陣子，只能從網路上找昂貴的代購」、「我跑了好多家都沒找到」。

有網友吃完後大讚，「好酸好好吃，是我最愛零食之一」、「大愛那股酸感，現在都直接囤一箱，好怕又絕版」、「我最愛的洋芋片就是它」、「以前都會去超市買大包的，吃到舌頭破皮還會繼續吃」；但也有人說，「那個酸度我無法」、「太酸了…不過我女友很愛」。

據悉，日本電視台曾採訪零食廠商，對方坦言當時台灣人難接受餅乾口味，所以銷量差導致停產，沒想到近期復活後竟大爆紅，可能與赴日旅遊的台灣人變多了，所以飲食習慣越來越接近，變得不那麼抗拒，間接讓梅子餅乾成為焦點，目前品牌也在官網首頁主打酸叭姆久，號稱「強勢回歸」。