婦人小萱指控丈夫阿國（均化名），當年婚後沉迷賭博，積欠鉅額債務，還將2人一起買的房屋出售抵債，但仍無法全部清償，雙方所生的2個孩子都由她獨力扶養。不料，2002年阿國留下離婚證明書，並向她表示要離婚後，自此離家22年毫無音訊，不滿阿國所為，因此憤而訴請離婚。

法院審理，小萱控訴，阿國當年因為積欠債務，有說與她及孩子們無關，但在他們前往戶政事務所辦理離婚登記之前，阿國就已經離家出走，迄今20多年行蹤不明，對他們母3人惡意遺棄，地並且完全未加以聞問，已長期未同住，婚姻已生重大破綻且無法回復。

法官考量，阿國未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法官檢視小萱提出當年阿國親筆簽名的離婚證明書，內容記載「本人XXX與XXX於XX年X月X日正式離婚絕無怨言無夫妻關係於此立証」。法官認，雙方早於2002年間有離婚協議，可認雙方均無維持婚姻之意。

而2人所生的孩子到庭證稱，他讀小學、中學時與父母及哥哥同住，當年父母感情原先還可以，直到他去讀專科學校時，父母感情越來越差，因為是父親賭博欠了很多債務，不清楚金額，只知道很多。

後來也因為父親欠債而將房屋賣掉，所以母親就帶著他們在外租房子居住，自此沒有與父親聯絡，也不知道父親住在何處，當時父母就已經有離婚的想法，有聽說有寫書面，但內容他不太清楚。

法官審酌，小萱與阿國結婚後，原先感情尚可，然但因阿國沉迷賭博，家中經濟因而惡化，雙方也為此事爭吵不斷。其後為償還阿國積欠的債務，出售原有的住所，導致感情被消磨殆盡，阿國簽立離婚證明書表示與小萱離婚，小萱則攜孩子在外居住，雙方長期互不聞問。

法官認，2人早已名存實亡，婚姻有名無實，已有難以繼續維持婚姻之重大事由，且應歸責於阿國。日前依法宣判，小萱訴請離婚，依法即無不合，應予准許。