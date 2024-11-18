中華隊預賽11比3痛打澳洲，確定攜手日本隊提前晉級超級循環賽。中華隊打得驚天動地，依舊採用投手車輪戰的澳洲輸得比日本之戰還要慘（日本9-3勝澳洲），同時韓國隊宣告出局，最後一場比賽（韓國對澳洲）變成垃圾時間。

日本媒體以「首屆12強冠軍韓國隊屈辱首輪遊」大肆嘲笑，日球迷稱讚台灣棒球的實力上升有目共睹（依照WBSC世界排名，台灣是世界第2，日本第1，韓國第6）。韓國隊是2015年12強金牌，2019年銀牌，第3屆就跌到首輪遊。

去年經典賽各國皆是頂級陣容，日本的大谷翔平也出動，韓國預賽B組提前出局（被日本、澳洲打敗），也有日本球迷挖苦韓國在亞洲已不夠格抗衡：「台灣取代韓國成為日本的棒球勁敵，澳洲取代韓國成為日本足球勁敵，桌球勁敵始終是中國。」

韓國隊前役在生死戰奮勇逆轉多明尼加，但是晉級希望不在自己手裡，中華隊痛打澳洲的時候，韓國只能期待陷入苦戰的日本敗給古巴。日本終究實力堅強，比賽一度失控之後又被他們7比6險勝，預賽4連勝提前晉級。古巴也是中華隊預賽最終戰的對手。