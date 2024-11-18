總統賴清德16日出席「總統與青年論壇」，與高中生直球對決，11個問題包含外交、內政及總統一天的生活。前立委沈富雄表示，賴清德面對高中生的講法，真的「很幼稚」。

沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，賴清德面對高中生的講法，真的很幼稚。他開玩笑說，自己敢這樣講，膽子還蠻大的。他問過民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員何孟樺，總統有沒有罵他（沈富雄），他們都說「沒有」。沈還笑說，要拜託總統幫他找個工作，他都沒有工作。

賴清德16日參加《今週刊》舉辦的「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，與數百名高中生面對面，現場抽選提問；題目包括「如何帶領國家走向和平不戰爭？」等500多題，由賴親自回答。

綜觀賴清德這場針對高中生提問的回答，沈富雄認為很幼稚；他說，比如學生問賴清德「朝野亂鬥」，賴清德回答，我們憲法五權分立，現在就是違背這個。沈富雄批，賴清德閉口不談少數黨政府偏偏要執政，原因是這個才對，賴卻說，你們冒犯五權分立，這完全亂講。

沈富雄接著指出，學生問賴清德「通膨很兇、物價很貴」，我們薪水不漲怎麼辦？賴清德回說，我們一直都調整最低薪資，現在還是。沈富雄表示，這個怎麼是答案呢？對於通膨物價高，賴清德說，就是要把CPI壓在2.0％以下，這個怎麼是答案呢？這是目標，至於怎麼做？賴講不出來，所以好可笑。