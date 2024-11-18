多吃新鮮蔬菜有益健康，但得用對方法。減重醫師宋晏仁表示，他最不推薦的青菜料理法，就是燙青菜，因為大部分青菜都是水溶性的營養素，燙完後營養精華都留在湯裡，反而不如喝那碗青菜湯比較營養，建議可採油水炒青菜方式，保留燙青菜的水加上一點油，就能吃進青菜滿滿的營養。

宋晏仁上「奕起聊健康」節目中表示，每個人都該多吃五顏六色的蔬菜，用任何一種方式烹調都可以，只有一個方法，他不建議，就是燙青菜。

宋晏仁說，燙青菜的料理方式，把好的營養全留在不喝的燙青菜的水裡，因為大部分植物的營養素，都是水溶性的，那燙完之後，營養素就在水裡面跑掉了，所以他有時會開玩笑地說，吃燙青菜，你還不如喝完那碗青菜湯，那個菜可以不用吃了。

宋晏仁說，大原則是說，你真的不要用水煮燙青菜，你如果要用水，他寧可大家用油水炒，就是水加熱之後，就把菜放進去，油最後淋一點上去。

宋晏仁說，生菜、蔬菜的口感，其實有時候有點澀，加一點油它會比較潤口，比較爽口，比較好吃，所以你可以加一點點油，這樣也比較健康。