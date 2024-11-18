日系服飾品牌以親民價格、實穿設計及緊跟潮流的風格深受消費者喜愛，有網友在社群發文說，15日隨意逛GU時，發現架上一款4色的包包系列原價890元、特價190元，她震驚地拿去櫃台結帳，結果店員也嚇到，還拿出查貨機再次確認。不少網友也說，這價格是至今為止看到的最低價，甚至比日本賣的還便宜，如今官網都沒貨了，只能賭看看實體店有無庫存。

GU抽繩肩包被網友瘋搶，官網目前已斷貨。（摘自GU官網）

一名女網友在Threads上發文說，「GU最近是不是有點太好逛了？隨便走進去，餘光看到『抽繩肩包』190元，越看越覺得不可能，想說原價890欸，跑去問店員，店員查了價格後一臉震驚說『對哦，是190元』，結帳時收銀機跳了190元，店員還請我等一下，再次拿出隨身查貨機再次確認」，讓她忍不住直呼「商人的厲害就是讓我沈浸於好像自己賺到了700塊的快樂！」

一票網友在貼文底下留言，「這也太便宜，之前在日系連鎖一家看到kitty雲朵包690，猶豫了沒下手」、「昨天看官網還有，但庫存一直下修數量，現在似乎下架了」、「現在都剩少少的實體貨」、「之前買590還以為價格很殺了，想不到一路跌到190」。

亦有人說，自己在日本入手，結果反倒買貴了，「我在日本買1490日幣（約新台幣313元），台灣居然更便宜」、「這個日本目前還是賣1490日幣沒錯」、「立馬被燒到，衝去GU買」、「晚上去實體店都被清空了」、「這個很好裝東西，新竹遠百還有」、「林口三井二期買到的」、「好難搶，拜託誰能幫代購」。