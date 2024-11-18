第15屆珠海航展昨（17）日落幕，在本屆航展中，俄軍派出2架Su-57匿蹤戰機參加活動，並以「落葉飄」動作驚豔全場。資深軍事專家施孝瑋點出，Su-57能做出許多高難度動作，是因為它除了有向量噴嘴，還配備有鴨翼，可以說Su-57的飛行表演能展示例如「小半徑迴旋」等高機動動作，在此項目形同「完敗」美軍F-22戰機。

施孝瑋在其主持、於昨天播出的網路節目《孝瑋談軍事》表示，雖然Su-57的起飛距離和F-22差不多，但前者能做出後者不曾展示的高機動動作，這與它配備有鴨翼有關。他舉例，Su-57的鴨翼與機翼延伸板連在一起，這使它可以做出「小半徑迴旋」，以及在《捍衛戰士2》中，閃避飛彈的翻滾動作。

F-22部分，施孝瑋接著說，F-22雖然有向量噴嘴，但卻沒有前置翼，所以無法進行類似Su-57表演時的高機動動作，目前也沒有人嘗試駕駛此機進行類似動作。他指出，鴨翼啟動時可以產生渦流，進而產生大量升力，飛機也因此可以劇烈變換動作，如前面提到的《捍衛戰士2》「小半徑迴旋」，所以F-22沒辦做到如Su-57般精彩的動作「天經地義」，不可否認，Su-57在氣動力操作性上優於F-22。

另外，針對日前引起高度關注的Su-57「落葉飄」動作，施孝瑋也解釋，「落葉飄」又名「尾衝」，是指飛機衝上一定高度後收掉油門開始以失速狀態下墜，並進行水平螺旋墜落。