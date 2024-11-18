影集《影后》播出後話題不斷，除劇情中女演員之間，愛恨情仇的故事精采之外，每個角色的人物設定是否映射現實，都成為討論焦點。其中，由剛獲金鐘迷你劇集新人獎的女星詹子萱所飾演的富二代「王可南」，經網友分析後，認為身分背景與賈靜雯大女兒「梧桐妹」相似。

「王可南」在劇中為影視大亨的千金，而她也提到過，自己的母親曾經獲得金馬影后，並在當紅之際赴美產子，讓她還未出生就受到關注。但因為她未遺傳到媽媽的盛世美顏，長相都被形容「有個性」；除此之外，也透露過姑姑是金鐘視后；而曾在國外讀書的她喜歡女生，前女友為新銳導演TB。

「王可南」在劇中為影視大亨的千金．母親曾經獲得金馬影后。（圖／翻攝自詹子萱IG）

對此，就有網友認為，「王可南」的背景與梧桐妹相像，生父孫志浩是富商，媽媽賈靜雯為金馬、金鐘雙料影后，且梧桐妹也於美國出生；姑姑的部分，雖不太相同，但舅媽朱芯儀曾拿過金鐘女配角獎。至於性向，梧桐妹曾被問過喜歡什麼男生，當時她未正面回應僅說：「怎不問我喜歡怎樣的女生呢？」不過在長相方面，儘管梧桐妹也常被說「有個性」，然而集結了父母的優點，大眼濃眉、鼻梁高挺，有時酷颯、有時甜美，和賈靜雯一樣有著高顏質。

有網友認為，「王可南」的背景與梧桐妹相像，爸爸孫志浩是富商，媽媽賈靜雯為金馬、金鐘雙料影后。（圖／資料照）

梧桐妹十分有個性，也和媽媽一樣有著高顏值。（圖／梧桐妹IG）

其實不只「王可南」這個角色受到討論，女主角謝盈萱飾演的「薛亞之」與飾演「周凡」的楊謹華在劇中鬧翻，與現實中楊謹華、蕭亞軒的事件相似，加上蕭亞軒本名為「蕭雅之」，引發網友聯想，但導演嚴藝文曾澄清：「名字沒有巧合，完全沒有關聯」。