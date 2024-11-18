基隆市長謝國樑罷免案落幕不久，近日網路上開始流傳「雙北大罷」的宣傳，引發討論，被列入該份罷免名單的國民黨立委徐巧芯昨（17日）表示，仔細一看發現罷免她的理由，是因為有次受訪有隻蚊子停在她臉上，但她還聞風不動的受訪，直呼「看不懂！」

徐巧芯17日在《週末大爆卦》中談到，可以看到網路上宣傳風格一樣，推測是同一群人、同一資金，都是針對雙北立委，然後台中還有另外一群人在搞罷免，搞惡性罷免，這些人搞惡性罷免後面有什麼正當理由嗎？自己點進去看過，罷免她的理由是因為有次受訪有隻蚊子停在她臉上，但她還聞風不動的受訪，這就是要罷免的理由，讓她直呼「看不懂！」

徐巧芯在節目中也曬出，罷免她的臉書粉專截圖「有隻蚊子停在臉上」的照片，並說當她分享這張照片到黨團群組時，讓大家可以看看罷免理由有多荒謬，結果藍委王鴻薇還稱讚她眼妝很漂亮。

針對罷免一事，徐巧芯也批，「胡罷亂罷」，然後找不到理由硬要編織下去的情況，非常的多，綠委許智傑就曾說過就是要看能不能罷免國民黨9、10個立委，然後補選的時候還可以換他們自己人上去，這樣就可以在立法院奪權，這讓她直喊「這種想法真是莫名其妙」，因此認為罷免要加嚴是有道理的。

徐巧芯認為，如果藍綠白有人做不好，該罷免就罷免，但現在罷免變成民進黨和綠營側翼拿來濫用的一個手段，當然就要來檢視嚴謹性。