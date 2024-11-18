力銘最近期公告申報財報顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，上市有價證券列為變更交易方法。

隆銘綠能及泰福最近二期公告申報財報顯示淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，上市有價證券恢復交易方法。

大飲(1213)先前已列為全額交割股，最近期財報經會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，繼續列為全額交割股。

虹光(2380)先前已列為全額交割股，且每股淨值低於3元，除繼續列為全額交割股，並採行分盤集合競價交易方式。

康而富(4943)最近期公告申報的財報顯示，每股淨值回升至3元以上，且會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，取消分盤集合競價交易，但仍繼續列為全額交割股。

華冠(8101)先前已變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式暨停止交易，而最近期公告申報財報經會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，但每股淨值回升至3元以上，且無其他應行停止買賣及採行分盤集合競價交易方式情事，其股票恢復買賣並取消分盤交易，惟繼續列為全額交割股。