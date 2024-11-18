知情人士透露烏克蘭計劃在未來幾天發動首次遠程攻擊，但基於行動安全考量，未透露相關細節。

烏克蘭總統澤倫斯基這幾個月來一直希望拜登政府允許烏克蘭軍方使用美國武器打擊距離邊境遙遠、深處俄羅斯境內的軍事目標。消息人士表示，在美國總統當選人川普於明年1月20日就職前，拜登政府已經點頭同意了，而會有如此巨大的轉變，主要因為俄羅斯徵召了北韓地面部隊補充軍力，拉響了華府和基輔的警鈴。

澤倫斯基在周日晚間發表談話時表示：「導彈會自己說話。今天，許多媒體稱我們已經獲得了採取適當行動的許可。襲擊不是用講的，這些事不必宣佈」。

消息人士透露，烏克蘭首次深入打擊俄羅斯境內可能會使用ATACMS導彈，其射程可達190英里（306公里）。

雖然一些美國官員質疑允許烏克蘭使用美國遠程飛彈打擊俄羅斯將改變這場戰爭的整體態勢，但在俄羅斯軍隊取得進展之際，這個決定或可協助烏克蘭在停火協商展開時取得較好的談判地位。

白宮和美國國務院拒絕對此發表評論。

俄羅斯已警告會把放寬烏克蘭使用美國武器的限制視為這場戰事的重大升級。

據塔斯社（TASS）報導，俄羅斯上議院國際事務委員會第一副主席Vladimir Dzhabarov表示，華盛頓決定讓烏克蘭使用美國遠程導彈深入攻擊俄羅斯，這可能引發「第三次世界大戰」（World War Three），且俄羅斯將迅速做出反擊。

目前尚不清楚川普上任後是否會推翻拜登這項決定。美國對烏克蘭的財政與軍事援助規模一直是川普攻擊拜登政府的主軸之一，川普並表示自己上任後會立即結束這場戰爭，儘管沒有說明要如何做到。