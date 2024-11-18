0403花蓮強震重創花蓮及台東觀光，觀光署自6月起分階段推動花東國旅補助措施，其中台東自8月起實施自由行補助，為延續暑假熱度、促進淡季旅遊，10月15日起推動台東自由行補助2.0方案，並放寬為不分平假日，每月均有每房每晚最高1000元住宿補助。

據觀光署統計，台東9月住房率已回復至去年同期水準，惟今年花東地區除受0403花蓮強震影響外，後續餘震及天災不斷，入秋後再受颱風侵襲，土石崩落及交通受阻事件頻傳，使原已逐步恢復的旅宿業住房率及民眾旅遊信心再受影響。

觀光署表示，先前追加的5000萬元經費將用罄，考量2.0方案公布後民眾跟業者反應良好，台東縣政府亦配合積極辦理相關活動，共同提振在地觀光產業復甦，為持續強化民眾對花東旅遊信心及回應地方民情反映，最後決定再加碼挹注補助經費3000萬元。

台東自由行補助2.0方案原訂補助至11月30日，由於活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布提早結束，觀光署經評估補助經費執行情形後，宣布23日為活動最後一天，請民眾把握機會至台東住宿旅遊，並再次感謝民眾熱烈參與。

觀光署指出，雖然台東自由行2.0方案因民眾熱烈響應將提前結束，但花蓮國旅補助方案仍將持續進行至12月20日或經費用罄為止，民眾可依照自身需求，選擇到花蓮享受3.0plus加碼優惠，讓旅行規畫更彈性。