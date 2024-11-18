台北市昨天（17日）發生一起死亡車禍，23歲大有巴士謝姓女駕駛在經過忠孝東路一段、喜來登飯店旁，疑未注意前方公車正在禮讓行人過馬路，從後方追撞，導致一名女子被捲到車底死亡，以及15人受傷。消息一出後，有乘客就分享搭過謝女公車的恐怖經驗，靠站都停不好、有乘客沒按鈴就一直罵全車的人，直呼不敢再搭。

有女網友昨天在臉書「我是萬華人」指出，半年前搭過肇事的大有巴士謝姓女駕駛的212路公車，指出謝女開公車時全程都身體往前靠、很緊張，連她看了也跟著超緊張，現在想起來還心有餘悸，且回家和家人講後，發現大家都有遇過，還說她一開始連靠站都停不好，後來慢慢進步，「要將乘客的生命交給一位新手，也是蠻恐怖的。」

貼文PO上網後，引發網友關注，另一位搭過謝女公車的人也指出，搭過一次就記憶深刻，因為只要有摩托車或車子靠到謝女走的線就一直罵，乘客沒按鈴要下車也一直罵說「你當我是計程車啊」，連乘客下車後還是一路罵，搞得車上其他人都不敢出聲，最後有乘客受不了，下車故意走前門跟她對罵，她還回嗆去投訴啊，氣燄很高。最扯的是，網友終於忍到下車，想去拍車後的名字，發現根本沒放牌子，「她開的那輛很破舊，至此後我就很少搭謝女駕駛的212路公車了」。

還有人表示「女友說那位駕駛開車時會一直碎念，她搭過一次就怕到不敢再搭」、「我搭過，因為太可怕了到捷運西門站就下車，改搭捷運到永春站，沒想到等其他路線公車的時候又看到她，簡直跟捷運差不多快。」

對此，大有巴士指出，事發後協理王榮光馬上前往醫院探視、慰問傷者，也趕到派出所想跟罹難家屬表達最深的歉意，但沒能見到面，不過公司一定會協助善後事宜，對罹難者、傷者負起賠償任，並再強化司機的教育訓練。