根據《ESPN》權威記者查拉尼亞18日爆料，黃蜂主控「球弟」拉梅洛鮑爾在與公鹿賽後，談到黃蜂針對公鹿「字母哥」阿提托康波防守時提到，「我們全部都頂上了，沒別的意思(No homo)！」卻因這個帶有歧視同性戀的字眼，球弟遭到聯盟重罰10萬美元，也就等於325萬元台幣飛了。

因為「沒別的意思(No homo)」這個字眼來自90年代的嘻哈文化，主要表達男性跟男性之間並非同性戀，或是誇獎另一個男人，另外一個用法是同性戀男子表達欣賞另一男人，但拉梅洛鮑爾的說法明顯表達自己並非同性戀，才體現對同性戀的歧視。

過往包含前溜馬中鋒希伯特(7.5萬美元)、金塊中鋒約基奇(2.5萬美元)與籃網後衛卡麥隆湯瑪斯(4萬美元)等人都曾因為公開使用這個字眼遭到聯盟罰款，但拉梅洛鮑爾被罰到10萬美元，堪稱最嚴重的一次罰款。

今天還有另外一名球星遭到聯盟罰款，那就是灰狼後衛「蟻人」愛德華茲，他在先前灰狼與國王比賽第一節當中，直接比出中指回應國王球迷嗆聲，結果遭到聯盟罰款3.5萬美元，但愛德華茲恐怕很難因此受到任何警告或教訓。

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