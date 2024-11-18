韓國隊預賽提前出局，免不得遭到自家媒體奚落一番，這是他們3屆12強賽第一次被打到首輪遊。韓媒OSEN報導，韓國隊對於晉級保持信心，不料輸給中華隊之後，整個晉級計畫就被打亂，提前屈辱地出局，稱此為「台北之難」。

對於台韓之戰，韓國隊十分重視，這是他們本屆第一場比賽，他們不想重演前幾次國際賽首戰輸球的困境（2017年經典賽輸以色列、2023年輸澳洲），也在自國的高尺天空巨蛋練過球以備戰臺北大巨蛋。結果陳晨威第2局就以石破天驚的滿貫砲重創韓國，幾乎就是這一棒毀滅了他們本屆的晉級希望。

韓國檢討問題出在投手，捕手朴東原說：「很難過，我們只能做到這樣嗎？年輕投手已經盡力投了，他們都很疲勞。」韓國的打擊問題不大，4場打下23分其實比中華隊還多（20分），主要是先發投手撐不起來，總失分達到22分之譜（中華僅失10分）。

隊長宋成文說：「我很自責，來到台灣比賽卻沒有打好，我不知道多久沒有打得這麼辛苦。我們輸掉第一場比賽（對中華）並且非常失望，許多韓國球迷來聲援我們，但沒看到我們最好的表現。」就算無法晉級，韓國隊表示大家也會努力打贏最後一戰（對澳洲）來回報球迷。