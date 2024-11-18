男子阿國與大陸女子小萱（均化名）在2007年結婚，婚後小萱來台同住。不料，2年後阿國接獲移民署通知，小萱是「偽造他人姓名」來台，並且已經遭到遣返，阿國隔年去找小萱並碰面，第2年則用電話聯繫，但第3年就完全無法聯絡到小萱。阿國不滿不知小萱現況，加上分居迄今已逾10年，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作聲明或陳述。阿國主張小萱當年遭遣返後，就未再入境與他同居，且未曾再度來台，期間未曾聯絡等情事。法院調取入出境資料顯示，小萱在2009年出境後，確實未再來台，雙方已分居多年，並且無從聯繫。

法官考量，阿國與小萱是夫妻關係，理當共同經營和諧婚姻生活，但彼此分居迄今已逾10年，依據社會通念觀之，這段時間顯非短暫，婚姻關係中的同居本質義務已未滿足，婚姻關係僅存虛名。

法官審酌，任何人若處於相同境況，難以期待仍能有維持婚姻的意願，再者，阿國訴請離婚，小萱未曾提供最新的聯繫方式，顯然雙方均已喪失維持婚姻之期待，足認婚姻關係所生破綻已深，難以期待回復。日前依法宣判，阿國訴請判決離婚，自屬有據，應予准許。