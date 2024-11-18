女星「喬喬」曾之喬和辰亦儒結婚4年，8月宣布懷孕喜訊，並在性別派對中，揭曉腹中懷的是男寶寶。臨盆倒數的她，在昨（17日）迎接36歲生日，同時也在社群網站中放送孕肚照。只見曾之喬除了腹部高高隆起，手臂和身形依舊相當纖細。

照片中，曾之喬穿綠色平口上衣、黑色寬鬆下身，戴大草帽現身沙灘。側身入鏡的她，臉上帶著淡淡微笑，大方解放隆起的孕肚。不科學的是，除了腹部之外，手臂和身形依舊超纖細，肩膀甚至在落日映照下都映著光亮。曾之喬整體優雅又知性，照片根本如同孕婦寫真。身為壽星的曾之喬提到，這幾年對她來說，是非常特別也特殊的日子，「有很多時候的不適應，和全新的蛻變，都是大海陪著我一起溫柔渡過的」，所以她希望在生日這天，把海洋的能量也分享給所有人。

這次生日，曾之喬還兼具準媽咪的身分，發文格外感性，她寫下：「長大真好，用心地過生活，好好地面對自己，歲月不會白白流過，都是滋養，都是成長。」最後，曾之喬感謝粉絲給的生日祝福，還標記：「#壽星被老天爺提醒了凡事別太執著#深呼吸放輕鬆」。

曾之喬8月宣布懷孕。（圖／曾之喬Instagram）

這是曾之喬孕期以來，難得公開「超清晰」孕肚，吸引女星吳姍儒、小嫻、于子育（琇琴）大讚好美。網友也留言：「漂亮的喬媽咪 生日大快樂 最美孕媽咪」、「生日快樂最美媽媽」、「超美的」、「生日快樂，身體健康，順產」、「穿搭很美」。也因為網友都關注孕肚，曾之喬還幽默說：「那個，請問...有人在看我文字嗎？」