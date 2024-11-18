小編今天（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工廠聯電近一個半月來成為外資提款標的，10月以來大賣70.8萬張、逾343億元，外界解讀跌跌不休的主因在於陸廠不斷擴產，明年成熟製程供需及價格市況嚴峻所致。惟市場法人指出，聯電今年前三季折舊金額達328.02億元，年增逾18％，明年折舊恐創歷史新高，恐衝擊全年毛利率及獲利，引發外資減碼。

【1】折舊衝擊獲利 外資狂砍聯電

聯電自10月初以來就成為外資賣超重心，10月單月賣超多達逾39萬張，而11月累計至15日為止，外資累計賣超也已來到31.7萬張，在外資沉重的賣壓衝擊下，聯電股價也自9月底一路破底下探至15日的45元，寫逾一年股價新低。

【2】台積先進製程 加速赴美

美國商務部日前拍板補助台積電亞利桑那州廠（TSMC Arizona）66億美元設立三座晶圓廠，並依據完工情況支付補助金。其中，TSMC Arizona第三廠（Fab 3）規劃先進製程除2奈米外，A16奈米片（Nanosheet）製程赫然在列。

【3】長線大好 外資調升輝達目標價

全球AI領頭大將輝達20日公告第三季財報，凱基投顧指出，市場直呼「又到了AI大放異彩的時刻」；海通國際證券看好，受惠AI明、後年趨勢大好，將輝達目標價調升到168美元，摩根士丹利證券也將輝達股價預期升至160美元。

【4】新台幣止貶2信號浮現

「川普交易」持續下，美元指數續強，非美貨幣全跌趴，新台幣近來同樣跌跌不休，11月以來狂貶4.35角，但外資及投信從匯出轉匯入及美元漲勢縮水兩信號出現，這波貶值壓力有望先喘口氣。

【5】15檔集團股 拚年底作帳行情

時序邁入11月下旬，距離季底、年底越來越近，集團作帳行情再起，專家指出，隨著第三季財報公布完畢，獲利佳的集團股趁勢將再拉抬一波，協助母集團「母以子貴」；獲利不如預期的集團股，股價大多則在較低基期，更要把握機會在11月底前先吸收籌碼迎接12月將啟動的年底作帳高峰，長榮（2603）、神達（3706）、緯創（3231）等15檔集團股入列，獲法人上周積極買超。

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