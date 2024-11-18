世界棒球12強賽，中華隊昨（17）晚以11：3擊敗澳洲隊，晉級4強，將前進日本東京，四大超商也祭出優惠與民眾同慶，包括7-ELEVEn City Cafe厚乳拿鐵買2送2、City Pearl珍珠焙火烏龍和買2送1等；全家特大杯經典美式買1送1；萊爾富Hi Café 特大杯全品項享限時任選買1送1；OK超商指定糖品買1送1等。

●7-ELEVEn

7-ELEVEn祭出行動隨時取限時開賣優惠，City Cafe厚乳拿鐵買2送2、City Pearl珍珠焙火烏龍買2送1、桂格補氣養蔘蜂蜜飲／美顏膠原莓果飲450ml 買2送1。

門市優惠活動部分則是，思樂冰大杯全口味買1送1，以及限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中，活動日期為今、明（18、19日）兩天。

統一超商隨時取提供咖啡優惠。（圖／統一超商提供）

統一超商祭出行動隨時取以及門市優惠。（圖／統一超商提供）

●全家

全家祭出隨買跨店取限定優惠，特大杯經典美式買1送1、威德運動補給飲料買1送1，活動時間為11月18日10時起至23時59分止。

全家除特大杯經典美式買1送1，還有威德運動補給飲料買1送1。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富，推出Hi Café 特大杯全品項享限時任選買1送1，，Hi Café特大杯品項包括冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味）、人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味）、冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶等16款，不同價者以2件5折計算，活動優惠時間至今（18）日23時59分。

●OK超商

OK超商即日起到11月20日，指定糖餅買1送1、OK CAFE X茗京萃「美聲茶飲」，每杯特價39 元、Dlucio氣泡酒加1元多1件、OKchoice爆米花2種口味任選 3 件 99 元。

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