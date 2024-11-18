世界棒球12強賽，中華隊昨（17）晚以11：3擊敗澳洲隊，晉級4強，將前進日本東京，四大超商也祭出優惠與民眾同慶，包括7-ELEVEn City Cafe厚乳拿鐵買2送2、City Pearl珍珠焙火烏龍和買2送1等；全家特大杯經典美式買1送1；萊爾富Hi Café 特大杯全品項享限時任選買1送1；OK超商指定糖品買1送1等。
●7-ELEVEn
7-ELEVEn祭出行動隨時取限時開賣優惠，City Cafe厚乳拿鐵買2送2、City Pearl珍珠焙火烏龍買2送1、桂格補氣養蔘蜂蜜飲／美顏膠原莓果飲450ml 買2送1。
門市優惠活動部分則是，思樂冰大杯全口味買1送1，以及限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中，活動日期為今、明（18、19日）兩天。
●全家
全家祭出隨買跨店取限定優惠，特大杯經典美式買1送1、威德運動補給飲料買1送1，活動時間為11月18日10時起至23時59分止。
●萊爾富
萊爾富，推出Hi Café 特大杯全品項享限時任選買1送1，，Hi Café特大杯品項包括冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味）、人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味）、冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶等16款，不同價者以2件5折計算，活動優惠時間至今（18）日23時59分。
●OK超商
OK超商即日起到11月20日，指定糖餅買1送1、OK CAFE X茗京萃「美聲茶飲」，每杯特價39 元、Dlucio氣泡酒加1元多1件、OKchoice爆米花2種口味任選 3 件 99 元。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。