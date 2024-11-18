中探針近期參加「戰略台灣投資論壇」，總經理馮明欽在法說會上指出，公司耕耘半導體的高功率老化測試，功率由2023年500瓦提升到2024年800瓦，未來2025年則提升到1200瓦，未來可全面應用在AI人工智能晶片、車用功率元件晶片及高速通訊晶片上；測試探針也成功導入半導體代工大廠及IC設計大廠。

中探針第3季營收9.04億元，年增22.33%。毛利率26.26%，年減約1.4個百分點，營業利益597萬元，遠優於去年同期虧損1529萬元，本業由虧轉盈，但認列業外約3400萬損失，單季每股虧損0.22元，仍較去年同期大幅收斂，累計前3季每股淨損為1.42元。

展望2025年，中探針表示，半導體整體營收成長幅度將明顯於優於過去平均。公司亦積極布局AI PC領域，新產品線業務觸角延伸至鋁鎂合金機殼，陸續成功應用於客戶新機種，為明年營運增添新動能。