Automotive SPICE（簡稱ASPICE）為全球汽車產業廣泛採用的重要標準，用以評估和提升汽車軟硬體與系統開發的流程能力和品質。目前愈來愈多車廠及供應商將ASPICE作為對軟硬體開發團隊研發能力的評價標準，為企業進入汽車製造商供應鏈的關鍵門檻之一。

而ASPICE 3.1版本自2017年公布以來，已成為目前汽車產業廣泛採用的軟硬體開發標準，不僅對產品的安全性、可靠性和運作效率提出嚴格要求，更強調軟硬體開發流程的規範化和標準化。

富智康此次依循ASPICE評估框架，以實體車載裝置TCU專案層級，成功通過ASPICE 3.1版本認證，不僅證明富智康在TCU產品的軟硬體開發已達國際認可的專業水準，也大幅提升在全球車用電子市場的競爭優勢。

DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz表示，智慧化、電動化已是汽車產業應用大勢所趨，集團致力與全球客戶共同應對數位化挑戰，推動汽車產業轉型升級和可持續發展，未來將與富智康團隊併肩作戰，取得更多國際認證肯定。