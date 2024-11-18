《The Information》引述知情人士報導，輝達（Nvidia）已經延遲出貨的新AI晶片Blackwell又遇到在伺服器中過熱的問題，使一些客戶擔心他們可能沒有足夠時間啟動與運作新的資料中心。
報導指出，輝達新GPU晶片Blackwell在連接到可容納多達72個晶片的伺服器機架時，會出現過熱的情況。據輝達負責解決該問題的員工以及了解該問題的客戶與供應商，輝達已多次要求其供應商改變機架設計，以解決過熱問題。該報導未點名哪些供應商。
輝達發言人在給路透社的聲明中表示，輝達正在與領先的雲端伺服器供應商合作，這是我們工程團隊與流程中不可或缺的一部分。工程迭代不僅正常，且符合預期。
輝達在今年3月推出Blackwell晶片，並表示將在第二季出貨，但之後面臨延遲的情況，這可能影響Meta Platform、Alphabet旗下Google、微軟等客戶建置AI資料中心的進度。
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