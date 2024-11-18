曾涉入職棒簽賭案而被判刑的「黃金戰士」陳致遠，今年7月與老婆林秀琴砸6位數資金，在永和投資開了港式飲茶餐廳。兩人卸下明星光環，甚至穿上制服到店裡端盤子、站收銀台；雖然凡事親力親為，但球迷發現陳致遠入股後，難以釋懷他昔日打假球對中職造成的傷害，呼籲當地人抵制，餐廳生意因而下滑。

陳致遠2010年遭兄弟象開除隊籍後，就此離開棒球圈，轉為通告藝人。他曾和曹錦輝共同經營燒烤店，夫妻倆也開過原住民風味餐廳，但慘賠至少500萬終結。不過這似乎並未讓他失去信心，根據《鏡週刊》報導，陳致遠因緣際會下認識某餐飲集團老闆，興起想回老家花蓮開餐廳的念頭，但因為沒接觸過港式飲茶，因此決定先在新北永和小額入股、順便學習。營業4個月以來，夫妻倆不顧曾是眾人皆知的明星身分，內場外場工作皆親力親為，林秀琴表示一切都得從頭開始，辛苦則是必要過程，可見兩人把吃苦當吃補，只希望圓夢回老家開店。

然而對球迷來說，昔日簽賭案重創台灣棒球，對當年傷害至今仍難以釋懷。在發現陳致遠夫婦入股後，紛紛在臉書社團「我是永和人」中呼籲在地人一同抵制，留言開酸：「不知道他們的茶有沒有『放水』」、「他還沒有為假球案贖完罪」、「好不容易職棒環境有起色，這種人上節目還那麼高調，真的無言」。不過球迷之外，還是有不少人幫他說話，認為該給陳致遠一個重新的機會：「人家賣個吃的又沒得罪大家，不要讓別人以為我們永和人沒人情味」。

懷念兄弟象被炎上亂扯味全 資深體育記者李弘斌批陳致遠「中職癌細胞」

陳致遠夫妻的作風引發諸多球迷不滿。（圖／中時資料照）

48歲的陳致遠，當年與彭政閔、蔡豐安組成「黃金三劍客」，是中職明星球員。然而陳致遠2010年涉入職棒簽賭案，同年2月遭起訴並具體求刑，檢察官怒批「極度貪婪無恥」，他也就此被兄弟象球團開除。高等法院二審，判定他共打了3場假球、收賄新台幣280萬，判刑6個月。陳致遠之後轉型通告藝人，不過他始終不認收錢打假球，2022年上節目《炎上BURN》時，不僅以「前職棒球員」身分介紹自己，還口無遮攔表示：「我以為是來罵彭政閔的」。

陳致遠與彭政閔、蔡豐安組成「黃金三劍客」，只有彭政閔未涉入假球案。（圖／中時資料照）

【#炎上澎恰恰】陳致遠精華

前不久職棒球星周思齊引退，陳致遠還PO出昔日當球員的影片懷念過去時光：「老傳統，老戰友，當時我們真的很嗨」。但由於「黑象事件」曾狠狠傷害球迷的心，引起大批網友砲轟。沒想到他竟還回嗆：「我應該也有我的言論自由吧，過去就讓它過去了」，一番言論讓眾人看了直搖頭，而這支影片目前也已經遭到刪除。