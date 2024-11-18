台中市警局一分局公益派出所警員馮婕妮、吳佳侖，日前接獲名眾報案，指稱在明禮街大馬路中間，有一輛Benz E400 4Matic賓士車門半開，副駕駛座有一名男子沒有反應，深怕會出人命。警方獲報趕抵趕，發現郭姓男子泥醉不省人事，所幸在助人協助下解除一場危機。

據了解，郭大老闆當天聚餐時有喝酒，因此結束時找了代駕，抵達目的地後支付了費用，但代駕司機隨即離開，並未確認郭男是否能夠自行處理後續情況，導致該輛車停在路中，郭男在車內呼呼大睡，直到路人發現報案。

警方獲報後迅速到場，發現郭男處於極度醉酒狀態，並且無法自行下車。員警隨即聯絡救護人員，經檢查後確認郭男並無生命危險，隨後，郭男同意由義警人員協助將車輛安全停放，並在眾人協助下，讓他返回住所休息。

第一分局警呼籲，駕駛人員應謹慎選擇代駕服務，確保代駕後乘客的安全；同時，也再次提醒市民，遇到醉酒或身體不適的情況應及時求助，避免造成不必要的風險。對於代駕服務的使用者，應在下車前確保自己能夠安全下車並處理後續事宜，避免發生無法自理的情況。

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