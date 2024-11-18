海軍前艦長呂禮詩日前參加第15屆珠海航展，因在接受陸媒採訪時提到「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議，民進黨立委邱志偉為此更提出要修《兩岸人民關係條例》，把校級退役軍人納入裁罰對象。空軍前少校參謀、時常評論時事的軍事作家邱世卿直言，法律該處罰的是「行為」，而非「職業」，愛國是大家的事，所以若真的要修法，不能只針對軍人。

現行《兩岸人民關係條例》第9-3條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為；情節重大者，可剝奪其月退俸。呂禮詩為少校退伍，並非在裁罰範圍內，因此邱志偉提案修法，要將裁罰對象擴及「少校以上且領有終身俸人員」。

對於邱志偉提案增設「呂禮詩條款」，邱世卿昨（17）日在臉書發文表示，在台灣除了軍人，還有許多教師、法官、公務員同樣會領月退俸，一般人每個月也會領取自己繳的保險金，所以若要修法，「天上飛的，地上爬的，還有呼吸的，都應該一併納進來」。邱世卿也直言，不能種族歧視，也不該有職業歧視，愛國是所有人的事，因此法律應該處罰行為，而不是職業。

政治評論員陳揮文針對呂禮詩一事則另有看法。陳揮文日前在其網路節目中指，呂禮詩軍階僅是少校，大陸其實沒必要把一位少校的話拿來大肆宣傳，國安局也不用拉高層級回應；他並說，大陸軍力強早已眾所皆知，呂禮詩怎還會「哽咽」讚賞？