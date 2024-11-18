美國傳出已經批准烏克蘭動用美製武器深入攻打俄羅斯本土，外媒引述消息人士透露，基輔計畫幾日內展開首波對俄長程打擊。針對華府的最新決定，多名俄羅斯議員警告，恐引爆第三次世界大戰。

美國17日傳出批准烏克蘭動用美製長程飛彈攻打俄羅斯本土。

包括路透社在內等多家外媒17日引述美國官員及消息人士指出，拜登政府已經同意烏克蘭使用美製長程飛彈深入攻打俄羅斯本土，標誌著華府對俄烏戰爭政策的重大轉向。

路透社引述消息人士指出，基輔計畫幾日內使用美製陸軍戰術飛彈（ATACMS）對俄羅斯本土展開第一波長程攻擊。陸軍戰術飛彈射程最長可達306公里。

目前俄羅斯克里姆林宮尚未回應美國的政策轉向，不過多名俄羅斯議員17日已警告此舉恐引爆第三次世界大戰。俄羅斯國會上議院資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）在Telegram發文：「西方已決定升級到這種程度，恐怕明天清早烏克蘭就會以徹底毀滅的方式失去國家地位。」

國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示莫斯科將會立即回應：「這是邁向第三次世界大戰非常重大的一步。」

國會下議院外交委員會主席斯拉斯基（Leonid Slutsky）表示，美國批准烏軍用陸軍戰術飛彈打擊俄羅斯，將會導致最嚴厲的回應，「將無可避免導致事態嚴重升級，進一步威脅釀成更嚴重後果」。

俄羅斯總統普丁9月宣布擴大動用核武時機，其中一種情況是，若西方批准烏克蘭使用西方製長程武器打擊俄本土，莫斯科將視為西方與俄羅斯直接作戰，屆時俄烏衝突的本質及層面也將改變，莫斯科將被迫根據新威脅採取「適當決定」，他當時警告，若俄羅斯遭到常規飛彈攻擊，莫斯科可能動用核武。

長久以來拜登拒絕同意烏克蘭使用美製長程飛彈攻打俄國本土，美國官員及1名消息人士透露，如今華府態度轉變，很大一部分是回應北韓與俄羅斯聯手，調派北韓士兵補充俄國對烏戰爭的軍力。

針對外媒報導華府批准烏軍動用美製長程飛彈一事，白宮及美國國務院均拒絕評論。