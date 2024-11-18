櫃檯買賣中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之113年第3季財務報告，上櫃有價證券應繼續停止交易者計有1家，應調整交易方式者計有6家，其中藝舍-KY、宏太-KY、新零售等3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券部分，樺晟(3202)公司因財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故新增為變更交易方法，中茂公司(5205)因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

在繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券方面，牧東(4950)公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於繼續停止交易之上櫃有價證券部分，大略-KY(4804)公司前因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，且遲未補正，致有本中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第6條規定之情形且情節重大，以及未依規定期限公告申報113年第2季財務報告，已自113年8月23日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今。今因其未依規定期限公告申報113年第3季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。